Encceja: veja como se preparar para a prova de certificação dos ensinos Fundamental e Médio

Seguem abertas até o próximo dia 18 as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Voltada para o público que não terminou o Ensino Fundamental ou o Médio, a prova é uma maneira de jovens e adultos obterem o certificado de conclusão do ensino básico. A edição deste ano será aplicada em 22 de outubro. A inscrição é gratuita.



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibiliza materiais de estudo sobre o que será cobrado na prova neste link. Para adultos que não completaram o Ensino Fundamental ou Médio na infância ou adolescência, é uma chance de se qualificar e buscar novas oportunidades.

— Tem todo um conjunto de conteúdos que cai na prova, que estão na base da educação brasileira. Historicamente, é aquilo que as escolas pedem (na educação básica) e a sistematização disso — explica Jaqueline Moll, professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e autora, junto com Anete Abramowicz, do livro Para Além do Fracasso escolar.





Além de completar o ensino e abrir possibilidades para avanço nos estudos, ser aprovado no Encceja também pode abrir portas em outras áreas, como empregos e concursos públicos.

— Ter ou não ter escolaridade é um diferencial muito grande para acesso ao mercado de trabalho hoje. O Encceja é uma alternativa, mas exige que o sujeito estude, tenha um grau de dedicação e alguma dinâmica de estudos e leitura na vida cotidiana — defende Jaqueline.

O site do Inep enfrenta problemas técnicos no acesso há alguns dias. Em razão disso, um atalho foi criado para que as inscrições sejam feitas, mas o acesso aos conteúdos da prova ainda está instável.

Tire suas dúvidas sobre o Encceja:

Quem pode fazer?

Para obter o certificado do Ensino Fundamental, pessoas a partir de 15 anos completos que não tenham concluído o EF. Para o certificado de Ensino Médio, a idade mínima é de 18 anos completos na data de realização da prova (22 de outubro).

Como me inscrevo?

Pelo site do Inep, até as 23h59min de 18 de agosto. Para se inscrever, o interessado deve informar o número do CPF, e-mail e celular válidos. A inscrição é gratuita.

Como são as provas?

São quatro provas objetivas, com 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação. É preciso fazer no mínimo 100 pontos em cada uma das áreas. O desempenho é calculado com base na Teoria de Resposta ao Item, assim como é avaliado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O peso de cada questão é variável. Para o EF, as disciplinas são Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação, Matemática, História e Geografia e Ciências Naturais. Para o Ensino Médio, são áreas do conhecimento divididas em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação Física) e Redação, Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia), Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e Matemática e suas Tecnologias.

O que pode cair na prova?

De acordo com o Inep, o que cai na prova é a matriz de competências e habilidades, com 30 habilidades. O material de estudo está disponível no site do Instituto.

Que documentos preciso levar no dia da prova?

É preciso levar documento com foto.

Qual é o horário e o local da prova?

Chegue uma hora antes do início da prova. Portões serão abertos às 7h e fechados às 7h45min. As provas serão aplicadas das 8h às 12h no turno matutino. À tarde, os portões reabrem às 13h30min e as provas vão das 14h30min às 19h30min.

Durante a inscrição é possível escolher a cidade de realização da prova. O local exato será informado após a confirmação do cadastro.



Como faço para saber meu resultado?

Os gabaritos serão divulgados na página do Inep até o 10º dia útil depois do Exame.

Onde posso ler o edital completo?

Neste link é possível ler o edital completo.

