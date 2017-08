Em Los Angeles, ruas são pintadas de branco para reduzir o calor

Estados Unidos 14/08/2017 | 16h28 Atualizada em

Uma camada de pintura sobre as ruas contra o aquecimento global. A tecnologia, iconoclasta na aparência, mas levada bem a sério pelos ecologistas, está sendo submetida a teste em Los Angeles.

Esta cidade, onde as temperaturas podem ultrapassar 40ºC no verão, é uma das primeiras megalópoles do mundo a testar este "cool pavement", ou "pavimento fresco", pintando algumas ruas ao longo da cidade com um revestimento especial de cor branco cinzento.

O pavimento de asfalto negro comum absorve entre 80% e 95% da luz solar, enquanto que o revestimento claro a reflete, abaixando a temperatura do solo significativamente, de acordo com os defensores desta tecnologia.



— O calor aqui, sobre a superfície negra... é de 42°, 43°C neste momento. E sobre a superfície já seca do outro lado, apesar de ter só uma camada de branco e ainda precisar de uma segunda, é de 36°C — afirma Jeff Luzar, vice-presidente da Guartop, a companhia que fornece o revestimento, durante uma demonstração à imprensa. — Uma diferença de temperatura de 6° a 7°C.

Greg Spotts, diretor-adjunto do departamento de manutenção de estradas de Los Angeles, diz que se trata da primeira cidade na Califórnia a colocar à prova este "pavimento fresco" sobre uma rua pública. Esta pintura havia sido utilizada anteriormente apenas em estacionamentos.

— Esperamos que outras cidades se inspirem (...) e que os fabricantes se animem a desenvolver novos produtos — afirma.

Uma promessa real?