Em busca de equilíbrio, Criciúma foca no crescimento de produção diante da própria torcida

Série B 11/08/2017 | 18h22 Atualizada em

Ricardinho (E) destacou a importância de somar pontos no Majestoso

Ricardinho (E) destacou a importância de somar pontos no Majestoso Foto: Guilherme Hahn / Especial

Melhorar o aproveitamento no Heriberto Hülse. A frase é repetida quase que como um mantra pelo volante Ricardinho, reconhecendo que o Criciúma terminou a primeira metade da Série B devendo para a torcida. E para começar a mudar esta história o grupo terá um bom tempo para se preparar para enfrentar o Oeste. O confronto contra os paulistas, no Majestoso, é só na próxima sexta-feira, às 20h30min, pela 21ª rodada.

— Nosso pensamento é de procurar evoluir a cada jogo. Não podemos perder pontos, principalmente jogando em casa. Até mesmo para não perder a confiança do torcedor. Que ele possa comparecer mais a cada jogo — destacou o atleta, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira.

Apenas dois pontos atrás do Ceará, o quarto colocado, o Tigre poderia estar no G-4 se não tivesse derrapado tanto no Majestoso. Tem apenas a oitava melhor campanha como mandante na competição. Somou 16 dos 27 pontos que disputou (59% de aproveitamento).

— Nós perdemos pontos aqui. Uma coisa a se ressaltar é que nossa campanha fora de casa é muito boa, conquistamos pontos importantes como visitantes. Se conseguir esse equilíbrio e jogar um futebol melhor em casa, a gente vai colher coisas boas lá na frente.

O elenco fechou os treinamentos da semana na manhã desta sexta-feira. O grupo ganha folga durante a semana e se reapresenta na segunda-feira.

Leia mais:

Criciúma tem dez dias para recuperar atletas até a próxima rodada da Série B

"Este grupo é herói no momento", destaca Winck, técnico do Criciúma

Roberto Alves: Criciúma não acusou o golpe e acabou fazendo uma virada histórica

Confira as últimas notícias do Criciúma

Acesse a tabela da Série B