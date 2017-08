"Eles são tudo isso e mais", diz Apodi após partida contra o Barcelona

Chapecoense 07/08/2017 | 18h12 Atualizada em

Mesmo com o resultado negativo diante do Barcelona, os jogadores da Chapecoense eram só alegria na saída do gramado do Camp Nou na noite desta segunda-feira. Para o lateral Apodi, que chegou a dar dois chapéus em Jordi Alba, foi um momento para aproveitar, pois eles sabiam que a chance de ganhar era praticamente inexistente.

— Na verdade, eles são tudo isso e mais. A qualidade é muito acima, tanto na questão tática quanto na qualidade individual. Tivemos esse privilégio de estar aqui dentro e vimos a qualidade (do Barça) — disse.

Já para o goleiro Follmann, que deu o pontapé inicial da partida, o evento foi uma maneira de levantar o moral do grupo e também de pessoas que pensam a vida de maneira negativa.

— Essa partida mostra para as pessoas que estão de mal com a vida, cabisbaixas, que depois veem a reestreia do Alan, a força de vontade dele, tudo isso é a resposta mais saudável — disse o ex-goleiro, que teve parte de uma perna amputada no acidente aéreo de novembro, em Meellín.