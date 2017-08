Economia da Alemanha registra leve desaceleração no 2º semestre

Frankfurt am Main 15/08/2017 | 06h08

O crescimento econômico da Alemanha registrou uma leve desaceleração no segundo trimestre com um aumento de 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB), provocado pelo comércio externo, anunciou a agência federal de estatísticas Destatis.

O dado provisório, corrigido pelas variações sazonais, ficou abaixo das estimativas dos analistas consultados pela empresa de serviços financeiros Factset, que acreditavam em um crescimento de 0,7%.

No primeiro trimestre do ano, o PIB alemão subiu 0,7%, de acordo com o dado revisado em alta pela Destatis, que inicialmente havia anunciado um crescimento de 0,6%.

* AFP