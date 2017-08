Dublê morre filmando Deadpool 2 no Canadá

Ottawa 14/08/2017 | 16h28

Uma dublê morreu nesta segunda-feira no set de Deadpool 2, em Vancouver, enquanto filmava uma acrobacia com motocicleta na sequência do filme do anti-herói da Marvel, informou a Polícia.

"A Polícia de Vancouver confirma que uma dublê morreu no set de Deadpool durante uma acrobacia com motocicleta", disse em declaração.

Imagens publicadas nos jornais mostravam a Polícia cobrindo a moto Ducati preta perto de uma janela quebrada da torre de um oficial no centro de Vancouver.

A atriz Zazie Beetz, mais conhecida por seu papel na série Atlanta, da emissora FX, foi vista aparentemente dirigindo uma motocicleta, ou algo parecido, durante as filmagens.

Beetz está no elenco do filme no papel de Domino, uma mercenária com excepcional pontaria, habilidades de luta e poderes mutantes.

O primeiro filme de Deadpool faturou 783 milhões de dólares de bilheteria.

A produção da sequência, que contará com Ryan Reynolds no papel principal e Josh Brolin, começou há dois meses.

* AFP