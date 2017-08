Drone iraniano cria perigo de colisão com avião dos EUA no Golfo

Washington 08/08/2017 | 15h57

Um drone iraniano se aproximou a cerca de 30 metros de um avião naval americano com o qual esteve a ponto de colidir, no momento em que a aeronave tentava pousar em um porta-aviões no Golfo, informou a Marinha americana. O incidente aconteceu no espaço aéreo internacional quando o Super Hornet F/A-18E se preparava para pousar no USS Nimitz, informou o comandante Bill Urban, porta-voz do Comando Central das Forças Navais dos Estados Unidos.

Urban assegurou que, apesar das repetidos alertas por rádio, o drone iraniano realizou mudanças de altitude inseguras e pouco profissionais perto do F/A 18.

O avião americano teve de manobrar para evitar a colisão, com o drone passando a apenas 30 metros de distância.

A fonte acrescentou que esta foi a décima terciera interação perigosa entre as forças marítimas americanas e iranianas este ano.

Em julho, um navio de patrulha da Marinha americana fez disparos de advertência contra um barco da Guarda Revolucionária iraniana no Golfo, depois que a embarcação se aproximou menos de 140 metros.

* AFP