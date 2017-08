Dony De Nuccio estreia no "Jornal Hoje" como "novo Evaristo Costa" 

Novidade na TV 07/08/2017 | 08h00 Atualizada em

Sandra Annenberg ganha na tarde desta segunda-feira (7/8) um novo companheiro de bancada no Jornal Hoje (RBS TV, 13h20min). Dony De Nuccio, 33 anos, assume hoje o posto que, nos últimos 14 anos, foi ocupado por Evaristo Costa.

Por que Dony De Nuccio pode se tornar o novo queridinho da internet

Dony De Nuccio publica foto com Evaristo: "xá cumigo!"



¿Seja bem-vindo! Conte comigo! O Jornal Hoje é o jornal do gerúndio, tudo está acontecendo no nosso horário, é muito bom!¿, foi o texto de boas-vindas de Sandra divulgado pela Globo na semana passada.

Vindo da GloboNews, onde ancorava o Jornal das Dez, De Nuccio entrou na Globo em 2011 e passou por vários telejornais. Foi repórter do Bom Dia São Paulo, SPTV e Jornal da Globo. O jornalista também foi comentarista de economia do Hora 1 (Globo) e apresentador do programa Conta Corrente (GloboNews), além de apresentar o programa GloboNews Internacional.

Ciente de que substituir o apresentador que conquistou o coração do Brasil não será tarefa fácil, De Nuccio jantou com Evaristo na última quinta-feira. O novo âncora do JH publicou uma selfie com o antigo apresentador em sua conta no Instagram. ¿Xá cumigo! Prometo esforço máximo pra cuidar bem da sua cadeira¿, escreveu De Nuccio.