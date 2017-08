Disney rompe com Netflix e anuncia plataforma de streaming própria

Nova York 08/08/2017 | 20h06

A Disney informou, nesta terça-feira, que encerrou sua sociedade com a Netflix, anunciando o lançamento, em 2019, de um serviço próprio de streaming por assinatura.

O grupo também divulgou a queda de lucros líquidos no terceiro trimestre do ano fiscal e o volume de negócios abaixo do esperado pelo mercado, o que provocou queda nas suas ações em Wall Street.

Para sustentar sua entrada no mercado de streaming, a Disney vai desembolsar 1,6 bilhão de dólares, elevando de 33% a 75% sua participação na Bamtech, empresa especializada em tecnologias relacionadas a vídeos online.

A companhia disse que vai usar recursos dessa sociedade para divulgar por streaming os programas de sua cadeia esportiva, a ESPN, a partir de 2018, e lançar em 2019 um serviço próprio que os consumidores poderão assinar.

"O panorama dos meios de comunicação está cada vez mais definido pela relação direta entre os criadores de conteúdo e os consumidores. Nosso controle da gama de tecnologias inovadoras da Bamtech vai nos dar o poder de criar essas conexões, bem como a flexibilidade de nos adaptarmos rapidamente às mudanças do mercado", disse o CEO da Disney Robert Iger em comunicado.

Netflix e Amazon, bem como o Twitter nos esportes, desafiam o poderio das empresas de mídia tradicionais com a oferta de conteúdos por streaming mais bem adaptados aos gostos da geração "millenial".

O anúncio provocou uma queda de quase 3% das ações da Netflix nas negociações após o fechamento da sessão em Wall Street.

Além do conteúdo esportivo, a nova plataforma também vai exibir o material de entretenimento produzido por Disney e Pixar em 2019. O grupo também promete "investimentos substanciais na produção original de filmes, séries televisivas" e outros conteúdos, afirmou Iger.

* AFP