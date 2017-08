Dinossauros decapitados em museu na Austrália

Sydney 08/08/2017 | 06h32

Três modelos em tamanho real de velociraptors do Museu Nacional dos Dinossauros da Austrália foram decapitados por vândalos, que provavelmente utilizaram uma serra, anunciou a polícia.

Os modelos dos pequenos carnívoros bípedes, expostos no lado externo do museu de Canberra, foram atacados no sábado à noite, de acordo com a polícia da capital australiana.

"Os danos nos dinossauros mostram que utilizaram um triturador ou uma serra para metais para separar a cabeça do corpo", informa um comunicado.

Os criminosos escalaram uma cerca de 1,2 metro para entrar na área do museu.

Um dinossauro gigante de fibra de vidro foi roubado em 2013 do museu nacional. Pouco depois foi encontrado na casa de um homem, que atribuiu a situação a uma piada de aniversário.

* AFP