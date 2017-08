Dez a fio: motivado por "perebas" na retomada dos treinamentos

Desafio 09/08/2017 | 07h30 Atualizada em

Foto: Arte DC / Arte DC

O incômodo das dores ficou em segundo plano. No último domingo a preparação para correr a os 10k da Maratona Internacional de Floripa foi retomado. Com auxílio de amigos dos esporte, consegui me recuperar do desconforto para no último domingo fazer o treino de corrida mais longo até agora. Foram oito quilômetro em que gastei o chão das ruas do bairro, porque passei por elas diferentes vezes para atingir a distância estimada – e no tempo estimado. E motivado pelos "perebas" que passaram mais cedo em competição (saiba mais no vídeo abaixo).

Bem na volta

Na última terça foi o que chamam de regenerativo, uma corrida leve. E essa foi especialmente bacana. Como exige um esforço fraco, deveria percorrer cinco quilômetros em ritmo baixo. Na semana anterior, fui rápido demais quando não era necessário. Nessa, no entanto, consegui completar a atividade dentro do proposto. Consegui domar o corpo – músculos e mente – para treinar na intensidade recomendada. E as dores nas costas estão cada vez menores.

Confira no vídeo como foram os treinamentos de corrida neste início de semana.



Acompanhe

Na edição de fim de semana do Diário Catarinense, nas manhãs de sábado na rádio CBN Diário e aqui no site do DC, o leitor é convidado a acompanhar a saga. O jornalista de 35 anos está em preparação para encarar a prova de 10 quilômetros da Maratona Internacional de Floripa, no dia 27 de agosto, e conta sobre os treinamentos, dá dicas sobre preparação e relata aprendizados.

Leia mais:

Dez a fio: repórter vai encarar os 10k da Maratona Internacional de Floripa

Dez a fio: repórter aprende a dosar esforço e a seguir com disciplina os treinamentos

Dez a fio: primeiras dores causam mudança no plano de treinamentos