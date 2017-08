Deslizamento de terra deixa 180 mortos em Serra Leoa

Freetown 14/08/2017 | 10h07

Cento e oitenta pessoas morreram nesta segunda-feira em Freetown, capital de Serra Leoa, em um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas que afetam a cidade, indicou uma fonte hospitalar à AFP.

Segundo um funcionário do hospital Connaught de Freetown, cerca de 180 corpos chegaram ao necrotério do estabelecimento, que não tem lugar para lidar com tantos mortos.

Os próprios moradores tentavam retirar as vítimas do local da tragédia. Várias casas foram destruídas em dois bairros da cidade.

* AFP