Derrotado no Quênia, Odinga anuncia estratégia na terça

Nairóbi 13/08/2017 | 09h56

O candidato da oposição queniana, Raila Odinga, que se recusa a aceitar sua derrota eleitoral, anunciou neste domingo (13) que apresentará na próxima terça-feira a estratégia a ser adotada daqui para frente e convocou correligionários e simpatizantes a não irem trabalhar amanhã.

"Por enquanto, eu lhes digo para não irem trabalhar amanhã (segunda-feira). Ainda não perdemos. Não vamos abandonar vocês. Aguardem que eu anuncio na terça o caminho a seguir depois de amanhã", declarou Odinga, em meio a centenas de partidários na favela de Kibera, em Nairóbi.

Na sexta-feira (11), a Comissão Eleitoral anunciou a vitória do presidente Uhuru Kenyatta, com 54,27% dos votos, contra os 44,74% obtidos por Odinga. A oposição contesta esses números.

Após a divulgação dos resultados, confrontos esporádicos, porém violentos, explodiram na periferia da capital e no oeste do país. De acordo com balanço da AFP com base em fontes policiais e hospitalares, os distúrbios teriam deixado pelo menos 16 mortos até o momento.

* AFP