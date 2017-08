Deputados estaduais pedem explicações à SSP sobre liberdade de assassino confesso em Biguaçu

Segurança 09/08/2017 | 20h15 Atualizada em

Responsável pelo inquérito policial que investiga um feminicídio registrado no último domingo em Biguaçu, o delegado Cristiano Souza deverá responder formalmente a respeito de procedimentos diante do assassinato de Viviane Monteiro, 35 anos. A mulher morreu depois de receber quatro facadas de Isac Costa, 32 anos, com quem vivia e tem uma filha de três anos.



Na tarde desta terça-feira, deputados estaduais votaram pedido de esclarecimentos dirigido à Secretaria de Segurança Pública (SSP) que foca principalmente no fato de que, mesmo com a confissão por parte de Isac e apresentação na DP de Biguaçu, ele permanece em liberdade. Isso pode ter ocorrido pelo fato de, por ser domingo, não haver delegado de plantão na DP para que decidisse pelo flagrante. A iniciativa do documento é da deputada Ana Paula Lima (PT), que questiona:



– Queremos saber o motivo de o criminoso confesso ter se apresentado na DP, no domingo, e orientado a voltar no dia seguinte. Além disso, mesmo ao retornar na segunda-feira, ele não teve a prisão preventiva decretada.



A deputada lembra que o crime foi praticado dentro de casa, onde estavam as duas filhas de Viviane: uma menina com três, filha do casal, e uma adolescente de 16 anos, que nasceu de um relacionamento anterior de Viviane.



– Qual comportamento mais grave será necessário para que a prisão preventiva seja decretada? – pergunta o documento.



Os deputados também querem saber o motivo de não terem sido tomadas medidas protetivas com relação a duas filhas da vítima, já que a proximidade com Isac faz com que estejam inseguras e com medo. O mesmo ocorre com os vizinhos que desde domingo abrigam as meninas em casa.



Delegado diz que flagrante já tinha passado



Ouvido pelo DC, o delegado explicou que para a prisão preventiva do homicida confesso seria necessário um mandado de prisão preventiva ou temporária expedido pela Justiça. Disse que já havia passado o flagrante, mas que deverá formalizar os depoimentos, finalizar o inquérito e pedir a prisão preventiva.



Costa deve ser indiciado por feminicídio, que é uma qualificadora do crime de homicídio (que varia entre seis e 20 anos) e implica em aumento de um terço da pena. A qualificadora é considerada toda vez que o homicídio é cometido contra mulheres em situação de violência doméstica ou discriminação de gênero.



