Déficit orçamentário tem forte queda em julho nos EUA

O déficit orçamentário dos Estados Unidos caiu muito em julho, devido, sobretudo, a variações no calendário de pagamentos, anunciou nesta quinta-feira o Departamento do Tesouro.

Em dados brutos, o décimo mês do exercício orçamentário de 2017, que começou em outubro, acusou um déficit de 43 bilhões de dólares, contra US$ 113 bilhões no mesmo período do ano anterior.

Gastos relativos aos militares em atividade ou na reserva, pagamentos de seguros de saúde (Medicare) e prescrições de medicamentos foram imputados ao mês de junho, porque a data de pagamento, em 1º de julho, não era um dia útil, apontou o Tesouro.

A receita bruta aumentou 10,2%, a 232 bilhões de dólares, enquanto os gastos diminuíram 14,8%, a 274 bilhões.

No ano passado, o exercício orçamentário de 2016, fechado em setembro, registrou um déficit de 585 bilhões de dólares, por causa de um aumento dos gastos com saúde e previdência.

Nos dez primeiros meses do exercício 2017, o déficit subiu a 566 bilhões de dólares. Segundo estimativas do Escritório de Orçamento do Congresso americano, ele deve ficar em 693 bilhões no conjunto de 12 meses.

