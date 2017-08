Defesa Civil comunica risco para navegação e pesca no Litoral de SC nos próximos dias

Previsão do tempo 10/08/2017 | 12h07 Atualizada em

A Defesa Civil emitiu um aviso na última quarta-feira para mar muito agitado e ressaca no Litoral Catarinense até o meio-dia de domingo, 13. Como as ondas podem ter picos de até quatro metros, há risco para navegação e atividades de pesca.

Segundo a Epagri/Ciram, a condição é desfavorável para pequenas e médias embarcações. A orientação é que barcos e apetrechos usados para a atividade pesqueira sejam protegidos. A tendência é que o mar fique mais agitado litoral Sul, onde as rajadas de vento podem chegar a 70 km/h, mas a ressaca também deve afetar a Grande Florianópolis e o Litoral Norte.

De acordo com a Defesa Civil, cabe aos municípios tomarem atitudes preventivas, como avisar moradores que vivem perto da orla. As pessoas devem ficar atentas para as edificações, infraestruturas, vias e áreas vulneráveis à erosão e inundações costeiras.

Em caso de problemas, a recomendação é entrar em contato com a coordenadoria municipal de Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).

Os quatro portos de SC, de São Francisco do Sul, Navegantes, Itajaí e Imbituba operavam normalmente na manhã desta quinta-feira.

Maré alta

Também há risco de alagamentos no Estado devido à maré alta nas regiões mais baixas do litoral. O fenômeno ocorre por influência à influência da maré astronômica, do vento das ondas altas.

A Defesa Civil recomenda atenção especial aos locais que costumam registrar o fenômeno, como: rodovia Diomício Freitas, CentroSul e praias do Sul da Ilha, em Florianópolis, Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, Barra Velha, Araranguá, Laguna, Itajaí e Joinville.

