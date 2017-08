De virada e com golaço, Criciúma bate o Santa Cruz fora de casa

Série B 08/08/2017 | 21h07 Atualizada em

Silvinho festeja gol de empate, que iniciou a virada do Criciúma no Estádio do Arruda

Silvinho festeja gol de empate, que iniciou a virada do Criciúma no Estádio do Arruda Foto: CHICO PEIXOTO / Estadão Conteúdo

O Criciúma já garantia o empate no Estádio do Arruda, em Recife. O ponteiro do relógio marcava 30 minutos do segundo tempo. Erick Flores avançou pela esquerda de ataque e cruzou. De voleio, Alex Maranhão bateu no canto e fez o 2 a 1 para o Criciúma. Golaço. Gol que faz o Tigre arrancar com o pé direito no returno da Série B do Brasileirão. Com o resultado, até o complemento da rodada, o time catarinense ocupa a sexta posição na classificação com 29 pontos.

A primeira grande chance do jogo foi do Criciúma, logo aos 4 minutos, e com o atacante que fez a estreia entre os titulares. O jovem Kalil recebeu passe de Barreto, invadiu a grande área e mandou cruzado. O goleiro Júlio Cesar defendeu.

O Santa Cruz reagiu e aos poucos tomou conta do jogo no Arruda. Primeiro Bruno Paulo arriscou de longe e a bola explodiu na defesa do Tigre. Depois, os donos da casa passaram a insistir pelas laterais, em cruzamentos na tentativa de encontrar os atacantes.

A insistência por cima fracassou. Então, o Santa Cruz resolveu tentar por baixo. Deu certo. Em jogada pela esquerda de ataque, a zaga do Criciúma foi envolvida. Yuri foi ao fundo e cruzou fora do alcance do goleiro do Tigre. André Luís só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Na comemoração, tentou pular a placa de publicidade atrás do gol e levou um tombo feio. Nem conseguiu comemorar com a torcida. O jogador sofreu um corte no joelho e precisou ser atendido, mas seguiu na partida.

— Alguma coisa me prendeu ali — justificou André Luís na saída de campo para o intervalo.

Preso em campo estava o Criciúma, que pouco fez no primeiro tempo para merecer o empate. O time errou passes, não conseguiu criar jogadas no ataque e deixou espaços no meio. A conversa com o técnico Luiz Carlos Winck nos vestiários mudou a história do jogo.

Logo no início da etapa final, o Criciúma fez o que o Santa Cruz tinha feito até então. Envolveu o adversário e chegou ao empate. Silvinho recebeu livre no meio dos zagueiros, avançou e chutou forte para deixar tudo igual no placar do Arruda.

O Santa Cruz poderia ter feito o segundo com Ricardo Bueno, mas para a sorte do time catarinense o atacante errou o chute. Depois, em chute de fora da área de Thiago Primão, Luiz salvou o Tigre.

A resposta foi em grande estilo. Em jogada pela esquerda, Erick Flores cruzou e Alex Maranhão, de voleio, bateu no canto para desempatar a partida: 2 a 1. Após duas derrotas seguidas, o Criciúma voltou a vencer e inicia o returno do campeonato com o pé direito.

O Criciúma devolveu a virada ao Santa Cruz, já que no primeiro turno o time de Recife havia ganho no Heriberto Hülse pelo mesmo placar e também de virada. Agora, o Tigre volta a campo no dia 18 para enfrentar o Oeste, às 20h30min, no Heriberto Hülse.

FICHA TÉCNICA

Santa Cruz: Júlio Cesar; Alex Travassos, Jaime, Bruno Silva e Yuri (Williams Luz); João Ananias (Julio Sheik), Derley e André Luís; Bruno Paulo, Ricardo Bueno e Pitbull (Thiago Primão). Técnico: Givanildo Oliveira.

Criciúma: Luiz; Maicon Silva (Nino), Edson Borges, Diego Giaretta e Márcio Goiano; Barreto, Jocinei (Alex Maranhão) e Ricardinho; Caio Rangel, Silvinho e Kalil (Erick Flores). Técnico: Luiz Carlos Winck.

Gols: André Luís (S), Silvinho e Alex Maranhão (C)

Arbitragem: Caio Augusto Vieira, auxiliado por Lorival das Flores e Jean dos Santos (trio do RN).

Local: Estádio do Arruda, em Recife.

Público: 4.308

Renda: R$ 39.920

