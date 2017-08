Cruz espera encontrar substituto de Robinho dentro do Figueirense

Série B 13/08/2017 | 15h12 Atualizada em

Técnico do Figueirense, Milton Cruz espera conhecer mais o elenco disponível para resolver um novo problema: a ausência de Robinho. O meia-atacante foi negociado e deixou o clube para se apresentar ao Fluminense, seu novo clube. Após o empate em 1 a 1 com o Goiás, no último sábado, o comandante alvinegro confessou ter sentido falta do jogador que vinha como destaque da equipe. No entanto, espera encontrar outro atleta com poder de decisão dentre os que tem à disposição.

— Tive que pensar uma outra forma de jogo. Mas futebol é assim, no Brasil é assim, se perde atletas da noite pro dia. Tem que estar preparado. Ainda vamos conversar sobre a reposição. Não quero injustiça com o elenco. Tem bastante gente pra avaliar. Realmente vamos ver o elenco agora essa semana. Ver se traz alguém. É um grupo que merece todo o respeito. Depois do Náutico, teremos 10 dias para trabalhar. Aí vamos ver com quem podemos contar, ver se podemos trazer alguém — disse Milton.

O "novo Robinho", certamente, não vai aparecer no próximo compromisso do Figueirense. Já nesta terça, às 21h30min, os alvinegros vão encarar o Náutico, na Arena Pernambuco. O Timbu é o clube do trabalho anterior de Milton Cruz até assumir o Figueira.

— Difícil jogar lá, um time que tá na zona de rebaixamento também. Vi o jogo contra o América-MG, é uma equipe aguerrida. Eles já conhecem bem o estádio. Vamos para lá para buscar o resultado positivo.

