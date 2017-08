Criciúma tem dez dias para recuperar atletas até a próxima rodada da Série B

descanso 09/08/2017 | 12h28 Atualizada em

Depois de uma sequência de viagens e pouco tempo para recuperar atletas, o Criciúma terá uma ¿folga¿ no calendário, e só volta a jogar no dia 18. Na 21ª rodada da Série B, o Tigre recebe o Oeste – SP no Heriberto Hülse, na sexta-feira da semana que vem, às 20h30min. Até lá, o técnico Luiz Carlos Winck terá um bom tempo para reajustar a equipe, que iniciou o returno com uma bela vitória de virada contra o Santa Cruz – PE.

Enquanto as demais partidas da rodada, na sexta-feira e no sábado, não acontecem, o Tigre está em sexto lugar na tabela, com 29 pontos. O Criciúma não perde nenhum atleta pelo terceiro cartão amarelo para o próximo jogo, e aguarda o Departamento Médico para saber sobre a volta do zagueiro Raphael Silva, o meia Douglas Moreiras e os atacantes Fabinho Alves e Lucão.

O elenco do Criciúma retornou na madrugada de hoje a Santa Catarina. À tarde, o grupo que não jogou treina normalmente. Depois da vitória contra o Santa Cruz, Winck comentou sobre o início de returno positivo.

— Isso nos dá tranquilidade, o Criciúma nos cinco primeiros jogos havia somado um ponto, quando eu assumi tinha zero ponto. Agora começa um novo campeonato, nós começamos com 3 pontos e ainda jogando fora de casa. Nós temos que levar isso para dentro de casa, continuar fazendo bons jogos e objetivando bons resultados. Como visitante nossa equipe tem sido boa, já tivemos três vitórias no meu comando, alguns empates, é uma equipe que está somando e isso é importante. Primeiro é ficar livre do pensamento de rebaixamento e ao mesmo tempo lutando acesos. Continuar com os pés no chão, e se nos derem a oportunidade de chegar, vamos aos poucos — comentou.



