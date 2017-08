Criança de três anos morre após cair do carro em movimento, em Indaial

Acidente 10/08/2017 | 10h00 Atualizada em

Uma criança de três anos morreu na tarde desta quarta-feira após acidentalmente abrir a porta do carro em que estava na Rua Dr. Blumenau – a "Estrada Velha"– em Indaial. Conforme relato do Corpo de Bombeiros, a vítima teria caído do veículo em movimento próximo à empresa Lorenz, às 17h.



Na chegada dos socorristas, a criança já estava em parada cardiorrespiratória. Imediatamente foi iniciado o procedimento para tentar salvá-la, porém mesmo com o apoio de uma viatura do Samu, não foi possível reanimá-la. Ela até chegou a ser encaminhada pela UTI Móvel ao Hospital Santo Antônio, porém não resistiu e acabou falecendo.



Para preservar a família, os bombeiros optaram por não divulgar nome ou iniciais da criança, apenas a idade.