Coutinho fica no Liverpool, afirma clube

Londres 11/08/2017 | 12h19

O Liverpool reafirmou nesta sexta-feira que o brasileiro Philippe Coutinho não está à venda, num momento em que a imprensa noticia uma proposta de cerca de 100 milhões de euros do Barcelona para contratar o atacante.

Fenway Sports Group, o grupo americano proprietário do Liverpool, publicou um comunicado em que apoia o técnico da equipe, o alemão Jurgen Klopp, que deseja manter o craque brasileiro de 25 anos na equipe.

"Queremos ser claros sobre nossa posição a respeito de uma possível transferência de Philippe Coutinho. A decisão definitiva do clube é que não serão ouvidas qualquer proposta por Philippe, que seguirá sendo jogador do Liverpool", garantiu o Fenyway Sports Group.

Coutinho, contratado pelos Reds em 2013 junto à Inter de Milão por 9,4 milhões de euros, assinou em janeiro do ano passado um novo contrato de cinco anos com o clube inglês.

Segundo a agência britânica PA e a emissora Sky Sports, Coutinho entregou um pedido oficial à direção do Liverpool para ser transferido. O clube negou essas informações.

O jogador, com problemas físicos nas costas, será ausência para a estreia do Liverpool no Campeonato Inglês, neste sábado contra o Watford.

* AFP