Coreia do Norte diz que Trump é 'desprovido de razão'

Seul 09/08/2017 | 20h25

A Coreia do Norte disse nesta quinta-feira que o presidente americano, Donald Trump, é "desprovido de razão" e que somente responde ao uso da força, em uma escalada da retórica com os Estados Unidos sobre o programa nuclear norte-coreano.

"Um diálogo sensato é impossível com um tipo assim que carece de razão e com ele apenas funciona a força absoluta", indicou a agência estatal KCNA, citando o general norte-coreano Kim Rak Gyom.

Trump ameaçou a Coreia do Norte nesta semana com uma enxurrada de "fogo e ira como o mundo nunca viu" se insistirem no desenvolvimento de seu programa nuclear.

Pyongyang disse depois que considera a possibilidade de lançar um ataque com mísseis balísticos contra as bases militares dos Estados Unidos na ilha de Guam, no Oceano Pacífico.

O general norte-coreano indicou que em meados de agosto poderia estar pronto o plano de ataque que consiste em lançar quatro mísseis que sobrevoariam o Japão, e que será apresentado para a aprovação do líder norte-coreano, Kim Jong-Un, como uma "crucial advertência aos Estados Unidos".

* AFP