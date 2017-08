Coreia do Norte desenvolve programa nuclear 'em ritmo alarmante' (CIA)

Washington 13/08/2017 | 13h56

O diretor da CIA, Mike Pompeo, afirmou neste domingo que a Coreia do Norte desenvolve "em um ritmo alarmante" sua capacidade de lançar um ataque nuclear contra os Estados Unidos, mas minimizou a iminência de um confronto militar com Pyongyang.

"Cada vez que fazem testes de mísseis, ou se realizam um teste nuclear, ganham experiência, e podemos dizer que estão progredindo em um ritmo alarmante", disse Pompeo à rede de TV Fox News ao ser perguntado sobre a possibilidade de ataque com mísseis nucleares norte-coreanos ao território americano.

Ao ser perguntado se os americanos deveriam se preocupar com a tensão crescente com a Coreia do Norte, Pompeu respondeu que "nada é iminente". "Mas cuidado, o aumento da probabilidade de um ataque com mísseis nucleares a Denver é uma ameaça muito séria", assinalou o diretor da agência de inteligência americana.

As declarações foram feitas após uma semana de escalada verbal entre Estados Unidos e Coreia do Norte, em que Donald Trump prometeu "fogo e ira" a Pyongyang.

Já a Coreia do Norte prometeu lançar quatro mísseis contra Guam, um posto estratégico das forças americanas no Pacífico, que conta com cerca de 6 mil soldados estacionados.

"Não me surpreenderia se fizessem outro teste. Já fizeram dois em julho", comentou Pompeu.

* AFP