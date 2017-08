"Conversa com Bial": Cauã Reymond e Marcos Piangers abrem o jogo sobre a paternidade

Desafios de família 09/08/2017 | 09h53 Atualizada em

A paternidade foi o tema do Conversa com Bial de terça-feira (8). Para falar sobre o tema, participaram da atração o ator Cauã Reymond, pai de Sofia, de cinco anos, e o jornalista e especialista em paternidade Marcos Piangers e a youtuber Helen Ramos, que faz vídeos sobre maternidade.

Ex-marido da atriz Grazi Massafera, o artista falou experiência da guarda compartilhada:

"No Rio de Janeiro, é fácil ter a guarda compartilhada e isso foi muito bom. O conselho que me deram quando eu e Grazi nos separamos era `viva perto da sua filha e da ex-mulher¿. Temos uma boa relação e conseguimos nos organizar".

Reymond revelou que, hoje, organiza sua agenda em função da filha. Apesar de estarem separados, o ex-casal mora no mesmo bairro prioriza o bem estar de Sofia.



"Nossa vida com Sofia é próxima, a gente mora no mesmo bairro, a Sofia estuda há dois minutos da minha casa. Eu tenho dois dias a menos, que me incomoda, mas a gente tem uma boa relação. E a Sofia lida bem com isso, melhor que os pais, me surpreende", comenta Cauã.

Um dos desafios que Reymond enfrenta é a vida pública da família. Mas o ator utiliza as redes sociais com cautela.

"Eu acho uma coisa muito difícil o fato que você tem muito orgulho do seu filho e, hoje em dia, com as redes sociais a gente quer exibir a nossa cria, eu percebo isso com meus colegas. Eu tento ser mais cauteloso, ela é muito nova. Ela precisa fazer essa escolha", diz Cauã.

O diálogo é um dos pilares do relacionamento de Grazi e Reymond. Pequenas decisões são tomadas em conjunto, explica:

"A gente conversa muito. Em alguns momentos mais importantes, por exemplo, quando ela foi entrar na parte bilíngue na escola. No primeiro ano, ela não se adaptou e eu insisti, achava que era importante e Grazi falou: 'Acho que não, ela ainda não está no processo', e eu entendi".

Autor do livro O Papai é Pop, Piangers elogiou Cauã e disse que o ator está no caminho certo.

"É preciso que a gente perca essa armadura masculina de falar `eu te amo¿, de participar das decisões e criar uma relação afetiva. O homem que não participa perde a oportunidade de se tornar alguém melhor".

Para Piangers, o perfil do pai mudou:

"O pai era, tradicionalmente, um pagador de contas. Que é, sinceramente, um papel que eu não quero mais para mim. Acho que nenhum homem quer".

