Consumo de energia elétrica aumentou 2,5% nos últimos 7 meses em SC

Um novo dado positivo sobre o reaquecimento da economia, embora lento em Santa Catarina. O consumo de energia elétrica nos sete meses do ano teve crescimento de 2,5%. Em julho, o incremento foi de 4,25%. Informações divulgadas nesta quinta na reunião o Conselho de Administração da Celesc.



O colegiado aprovou o balanço do semestre, com lucro operacional, a ser publicado no dia 15 de agosto.



Reciclagem

Neste sábado, alunos do Senai de Criciúma estarão na Praça Nereu Ramos, na região central da cidade, em uma ação para conscientizar as pessoas sobre a importância da coleta seletiva de lixo eletrônico. Todo material recolhido será utilizado nas aulas de robótica pelos estudantes.

Déficit

O Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (Iprev) registra que hoje o governo é o responsável por 70 mil aposentados e pensionistas. As despesas consomem mais de 18% da receita líquida do Estado, uma das mais altas do país. O presidente do Iprev, Roberto Faustino da Silva, adverte que a curva é crescente e os gastos, insustentáveis.

Promoção na PM

Será nesta sexta, a partir das 9h, no Centro de Ensino do Bombeiro Militar, na Trindade, a solenidade de promoção de 108 oficiais e 160 praças da Polícia Militar de Santa Catarina. Três oficiais serão promovidos a coronel: Jamazi Alfredo Ziegler, João Carlos Neves Júnior e Luciano Walfredo Pinho. Serão condecorados por bravura o 3º Sargento Flávio Alexandre dos Santos e o cabo Jimmy Guedes.

Posse na ABL

O historiador Arno Wehling, sócio correspondente da Academia Catarinense de Letras, assume nesta sexta no Rio de Janeiro a cadeira 37 da Academia Brasileira de Letras. Ele preside o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tem familiares em Joinville e a mãe mora em Florianópolis. O presidente do Instituto Histórico Catarinense, Augusto Zeferino, estará presente. Wehling sucede o poeta Ferreira Gullar.

