Conheça o duo Anavitória, que se apresenta em Joinville neste fim de semana

Anavitória é o nome do duo que as amigas de Tocantins Ana Caetano e Vitória Falcão formaram há dois anos para gravar músicas próprias e covers no Youtube. Um dos vídeos foi uma versão de Um dia após o outro, de Tiago Iorc, que chegou aos ouvidos do autor e o fez querer produzir o primeiro álbum das duas garotas (assista abaixo). O cantor brasiliense participou da composição de três das dez canções escritas por Ana para o trabalho, além de cantar na música Trevo (tu).

Atualmente, o duo está em destaque no serviço de streaming Spotify com duas parcerias: Fica, com a dupla Matheus & Kauan (em vigésimo lugar entre as mais ouvidas no Brasil), e Linda, do rapper Projota (em 39ª posição).

Elas batizaram a música que fazem de "pop rural". A influência sertaneja se mostra na versão da clássica Tocando em frente, de Almir Sater e Renato Teixeira.





Agende-se:

Quando: sexta-feira (18), às 21h

Onde: Liga da Sociedade Joinvilense (Rua Jaguaruna, 100, Centro)

Quanto: a partir de R$ 80, à venda no Blueticket. Desconto de 20% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.



