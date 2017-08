Conheça 5 iniciativas de sustentabilidade consideradas exemplos em Florianópolis

Lixo Zero 08/08/2017 | 12h18 Atualizada em

A segunda edição do Fórum Municipal Lixo Zero ocorre nesta terça-feira, 8, no CIC, em Florianópolis. O evento tem como objetivo discutir a economia lixo zero nas comunidades, além de dar visibilidade e empoderar empreendedores que focam em reduzir a geração de resíduos. A ação é organizada pelo Instituto Lixo Zero e pela Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram).



A chefe do departamento de educação ambiental da Floram, Silvane Dalpiaz do Carmo, explica que a última semana de outubro é considerada a Semana Lixo Zero em Florianópolis, e o fórum ocorre como um lançamento dessa ação.

Ao longo do dia serão realizados seis painéis com as temáticas políticas públicas, compostagem, reciclagem e sistemas, redução e reuso, educação e conscientização e tendências lixo zero. Mais de 19 palestrantes devem passar pelo fórum.

Confira ações que mobilizam a cidade dentro do conceito lixo zero:

Brotei

A Brotei é uma empresa local de Florianópolis que traz pro meio urbano o conceito da vermicompostagem, utilizando minhocas para acelerar o processo de decomposição dos resíduos. Todo o material orgânico gerado em empresas, residências e condomínios se torna insumos paro cultivo de verduras, frutas, legumes e minhocas. Assim, os excedentes são reaproveitados e não se perdem em lixões e aterros sanitários.

Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

Instituto Trama Ética

O instituto participa do fórum como exemplo de reuso, já que trabalha com a proposta de ecomoda. Peças de vestuário são recuperadas com técnicas manuais como bordado, customização, crochê e tingimentos. Rendas de bilro são aplicadas em roupas feitas com algodão orgânico e reciclado, valorizando a cultura local. Atualmente, a ONG possui oficinas em presídios femininos da Grande Florianópolis, capacitando e dando a oportunidade para as reeducandas retornarem para o convívio em sociedade.

Foto: Betina Humeres / DC

Banco de Tecidos

O banco de tecidos é uma iniciativa brasileira dedicada a circulac¿a¿o de tecido de reuso. A proposta tem como moeda de troca e venda os tecidos que sobram das confecções e ateliers. É possível depositar os tecidos em um banco. Assim, os usuários recebem créditos por quilo de tecido, criando uma conta corrente. O banco surgiu em São Paulo e, em maio deste ano, foi inaugurado em Florianópolis.

Foto: Banco de tecido / Divulgação

Projeto Route

O projeto, criado em Florianópolis, tem como missão tornar as praias mais limpas, através da preservação, monitoramento e conscientização ambiental. Os voluntários promovem mutirões de limpeza e sensibilizam as pessoas para a poluição dos oceanos. Durante o fórum, será exibido o documentários Uma Gota.doc (umagota.com.br), produzido por Márcio Gerba, um dos fundadores do projeto, que percorreu a América do Sul mostrando a realidade do lixo no litoral do continente.

Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Destino Certo

Localizado no bairro Campeche, no Sul da Ilha de Santa Catarina, o projeto ajuda a dar destino adequado aos resíduos orgânicos. Além disso, são promovidas ações de educação ambiental e mobilização da comunidade através de trocas e voluntariado. São organizadas oficinas de compostagem e de quintais produtivos, que ensinam a plantar, colher e comer da própria horta.

Foto: Destino Certo / Divulgação

