Confira 10 eventos que ocorrem em SC no fim de semana

O ator, diretor e dramaturgo Marcos Caruso sobe aos palcos da Capital na primeira peça solo de sua carreira, O Escândalo Philippe Dussaert. Na música, a grande presença do fim de semana é Ana Carolina, que faz show em Balneário Camboriú na sexta-feira (11) e em Florianópolis no sábado (12).

Confira informações destes eventos e de outros que ocorrem pelo Estado nesta semana:

BALNEÁRIO CAMBORIÚ E FLORIANÓPOLIS

Show Ana Carolina

Foto: Leo Aversa / Divulgação

Intérprete das mais respeitadas da música brasileira, Ana Carolina está em turnê com o show Grandes Sucessos, no qual apresenta seus muitos hits da carreira de quase 20 anos.

Quando: sexta-feira (11), às 20h, em Balneário Camboriú, e sábado(12), às 21h, em Florianópolis;

Onde: Balneário Camboriú: Music Park (Rua Francisco Corrêa, 908, Nova Esperança); Florianópolis:Centros de Eventos da UFSC (R. Eng. Agronômico Andrei Cristian Ferreira, 570, Carvoeira)

Quanto: em Balneário Camboriú, a partir de R$ 50; em Florianópolis, a partir de R$160, à venda no Blueticket. Desconto de até 30% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

FLORIANÓPOLIS E ITAJAÍ

Baile da Santinha

Foto: AgNews / AgNews

Leo Santana comanda uma grande festa que mistura axé e funk. O baile passou por diversas cidades brasileiras, foi gravado em DVD e agora chega a Santa Catarina.

Quando: sábado (12), às 17h em Itajaí e às 21h em Florianópolis

Onde: Itajaí: Belvedere Beach Club (Av. José Medeiros Viêira, s/n, Praia Brava); Florianópolis: Stage Music Park (Rod. Maurício Sirotsky Sobrinho, 1.050, Jurerê Internacional)

Quanto: Itajaí: R$ 100 (há meia entrada solidária), à venda no Ingresso Nacional. Desconto de 30% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado; Florianópolis: a partir de R$ 40, à venda no site Blueticket.

FLORIANÓPOLIS

Espetáculo Sopros de paz e guerra, do Grupo Armação

Chico De Nez, Édio Nunes e Sandro Maquel. Foto: Margarett Westphal / Divulgação

O grupo teatral faz 45 anos e, em comemoração, apresenta peça inédita do dramaturgo Odilo Ramos da Costa. A comédia é uma ácida representação das faces perversas da humanidade. Após as sessões de estreia, a peça entra em temporada no Teatrinho da UFSC de 12 a 20 de agosto.

Quando: quinta-feira (10), às 20h30min

Onde: Teatro Álvaro de Carvalho - TAC (R. Mal. Guilherme, 26 - Centro)

Quanto: R$ 30, à venda na bilheteria do teatro.

Show 3030

A festa de hip hop "Like a Boss" tem como destaque o rap com a base acústica do grupo 3030. Reis do Nada e Mc Eltin também fazem show.

Quando: sexta-feira (11), a partir das 23h

Onde: Fields Floripa (Av. Paulo Fontes, 1250, Centro)

Quanto: a partir de R$ 40 (1º lote), à venda no Ingresso Nacional.





Quinta De Lei com Dazaranha

Foto: Mauro Goulart / Divulgação

O mais conhecido grupo musical de Floripa toca na cervejaria com clima de balada no Centro da cidade.

Quando: quinta-feira (10), a partir das 18h

Onde: Cervejaria Devassa (Rua Bocaiúva, 2198, Centro,)

Quanto: R$25.



Show Polyphonia Khoros





O grupo se apresenta com espetáculo Alma Brasileira, com repertório escolhido minuciosamente, que vai de Pixinguinha a Chico Buarque.



Quando: sábado (12), às 20h30min

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica)

Quanto: R$ 40, à venda na bilheteria do teatro.

Espetáculo O Escândalo Philippe Dussaert

Foto: Paula Kossatz / Divulgação

Depois de atuar em mais de 35 peças e escrever outras 10 em mais de 40 anos de carreira, o ator, autor e diretor Marcos Caruso estreia seu primeiro trabalho solo.



Quando: sábado (12), às 21h, e domingo (13), às 19h

Onde: Teatro Pedro Ivo (Rodovia José Carlos Daux, 4600, Saco Grande)

Quanto: a partir de R$ 60, à venda no Blueticket. Desconto de 40% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Espetáculo infantil Turma da Mônica: Era uma Vez uma História de Príncipes e Princesas

Foto: BANCO DE IMAGEM / Divulgação

A peça conta uma história que acontece no Reino do Limoeiro, com uma princesa chamada Mônica e um príncipe chamado Cebolinha que, num belo dia, tiveram suas vidas transformadas por uma bruxa. Para que tudo volte ao normal, eles terão que enfrentar muitos obstáculos com a ajuda de seus novos amiguinhos: Cascão Gancho, Chico Pé de Feijão e Magali com seu Chapeuzinho Vermelho.



Quando: sábado (12), às 21h, e domingo (13), às 19h

Onde: Teatro Pedro Ivo (Rodovia José Carlos Daux, 4600, Saco Grande)

Quanto: a partir de R$ 50 (maiores de 18 anos) e R$ 25 (menores), à venda no Blueticket. Desconto de 10% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.



ITAJAÍ

Itajazz Grandes Encontros

Evandro Hasse, Louise Lucena , Peninha e Arnou de Melo Foto: Mirian Arins / Divulgação

A vigésima segunda edição do Itajazz celebra o centenário do Jazz e do Mercado Público de Itajaí. As noites terão shows de artistas regionais e da banda Itajazz com músicos convidados.



Quando: até sexta-feira (11), sempre a partir das 21h

Onde: Centro de Cultura Popular - Mercado Público Velho de Itajaí (Praça Felix Busso Asseburg, Centro)

Quanto: entrada franca. Será passado o tradicional chapéu para arrecadar fundos para o tratamento de câncer do clarinetista Alexandre Ribeiro.

JARAGUÁ DO SUL

11ª Feira do Livro de Jaraguá do Sul

Fernanda Young Foto: BOB WOLFENSON / DIVULGAÇÃO

O evento literário no Norte catarinense tem nesta edição convidados como Eduardo Spohr, Fernanda Young e Ricardo Aleixo. Nos onze dias de feira haverão palestras, apresentações culturais e sessões de autógrafos.



Quando: de quinta-feira (10) até 20 de agosto

Onde: Centro Cultural de Jaraguá do Sul – Scar (Rua Jorge Czerniewicz, 160, Czerniewicz)

Quanto: entrada franca. Agendamentos podem ser feitos através do e-mail id10710@jaraguadosul.sc.gov.br





