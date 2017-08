Concurso público do IFSC oferece 58 vagas para professores e servidores

Oportunidade 14/08/2017 | 09h39 Atualizada em

O edital do concurso público do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) para provimento de vagas para docentes e técnicos administrativos foi publicado na última sexta-feira, 11. São 58 vagas para todas as regiões do Estado. As inscrições abrem em 22 de agosto e vão até 26 de setembro no site concursos.ifsc.edu.br.

São 45 vagas para professor da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico e 13 para técnico-administrativo em educação (níveis fundamental, médio e superior) em diversos câmpus. Os pré-requisitos para cada uma das vagas podem ser consultados no edital do concurso, que terá validade de um ano, a contar da data do ato de homologação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Administração.



A remuneração para os cargos de professor varia entre R$ 4.913,22 e R$ 10.043,67, conforme a titulação. Para os cargos de técnico-administrativo o valor inicial é de R$ 2.403,07 (nível C), R$ 2.904,96 (nível D) e R$ 4.638,66 (nível E), já acrescido de R$ 458 de auxílio-alimentação.



Inscrição



A taxa de inscrição é de R$ 120 para os cargos de professor. Já para os cargos de técnico-administrativo a taxa é de R$ 90 para os de nível E, R$ 70 para os de nível D e R$ 60 para os de nível C. Os pré-requisitos para os cargos estão detalhados no edital.



Podem solicitar isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição os candidatos que se declararem membro de família de baixa renda e estiverem regularmente inscritos no CadÚnico, conforme o disposto no Decreto no 6.593, de 02 de outubro de 2008. A solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuada até 12 de setembro.



Reserva de vagas



Conforme disposto em lei, o IFSC reserva vagas para pessoas com deficiência (PCD) e negros (pretos ou pardos). As vagas reservadas variam de acordo com o número total de vagas ofertadas para os cargos, conforme edital. Foi realizado, ao vivo, no dia 9 de agosto, sorteio público a fim de garantir o percentual de reserva legal para as vagas inicialmente disponibilizadas neste edital e que deverão ser ocupadas imediatamente.



Provas



Para o cargo de professor da carreira de magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico haverá provas objetiva e discursiva, de títulos, e prática de desempenho didático. Para os técnicos administrativos haverá prova objetiva, sendo acrescida de prova prática de laboratório apenas para os cargos de Técnico de Laboratório de Eletromecânica e Técnico em Tecnologia da Informação.



As provas objetiva (para todos os cargos) e discursiva (para o cargo de professor) serão realizadas no dia 22 de outubro, às 14h30, com abertura dos portões às 13h e fechamento às 14h, nas cidades de Araranguá, Chapecó, Florianópolis, Joinville e Lages. O conteúdo programático das provas podem ser consultado na página do concurso.



Confira o quantitativo de vagas e o município de atuação:



Professor (Área - número de vagas)



Biologia Geral - 2 (Caçador e Canoinhas)

Design de Produtos - 1 (Florianópolis)

Educação Especial - 1 (Cerfead Florianópolis)

Eletrônica Geral - 1 (Itajaí)

Engenharia Rural - 2 (Canoinhas e São Miguel do Oeste)

Informática - 12 (Caçador, Canoinhas, Chapecó, Lages, São Lourenço do Oeste, Urupema e Xanxerê)

Instrumentação Eletroeletrônica - 1 (Jaraguá do Sul)

Manutenção Mecânica - 2 (Caçador)

Pedagogia - 1 (Tubarão)

Português - 5 (Caçador, Jaraguá do Sul, São Carlos e São José)

Produção Animal - 1 (Canoinhas)

Projetos de Estruturas de Construção Civil - 2 (Criciúma e São Carlos)

Projetos Mecânicos - 2 (Chapecó e Lages)

Química Geral - 4 (Criciúma, Lages, São Carlos)

Saneamento - 1 (Florianópolis)

Sistemas de Controle - 1 (Jaraguá do Sul)

Sistemas de Potência - 3 (Jaraguá do Sul e Itajaí)

Sistemas Térmicos - 2 (Jaraguá do Sul e Joinville)

Vestuário com Ênfase em Costura - 1 (Gaspar)

Técnico-Administrativo em Educação (nível E)



Assistente Social - 1 (Criciúma)

Médico Clínico Geral - 3 (Criciúma, Florianópolis e Joinville)

Odontólogo - 1 (Florianópolis)

Psicólogo - 1 (Xanxerê)

Técnico em Assuntos Educacionais - 1 (São Miguel do Oeste)

Técnico-Administrativo em Educação (nível D)



Técnico de Laboratório: Eletromecânica - 1 (Caçador)

Técnico em Secretariado - 1 (Florianópolis)

Técnico em Tecnologia da Informação - 1 (Joinville)

Técnico-Administrativo em Educação (nível C)

Assistente de Aluno - 2 (Chapecó e São Lourenço do Oeste)

Auxiliar de Biblioteca - 1 (Lages).

