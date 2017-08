Comentarista de TV pró-Trump é nomeada porta-voz do Partido Republicano

Washington 07/08/2017 | 17h31

Kayleigh McEnany, uma comentarista conservadora de televisão e partidária do presidente Donald Trump, foi nomeada porta-voz do Partido Republicano nesta segunda-feira.

A presidente do Comitê Nacional Republicano (RNC), Ronna McDaniel, disse que como porta-voz McEnany "será parte integral do compromisso contínuo" do partido "de promover a mensagem republicana aos americanos de todo o país".

McEnany, de 29 anos, anunciou no final de semana que havia deixado a CNN, onde vinha trabalhando como colaboradora pró-Trump.

"Sua riqueza em experiência será inestimável para o RNC enquanto continuamos apoiando o presidente Trump e aproveitando nossas maiorias no Congresso", disse McDaniel em um comunicado.

A nova designada disse que está "emocionada de unir-se ao RNC em um momento tão importante e histórico" em seu país.

* AFP