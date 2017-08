Com time misto, Grêmio perde para o Botafogo no Engenhão

Brasileirão 13/08/2017 | 20h52 Atualizada em

Mais uma vez o Grêmio pagou com três pontos pela ousadia de poupar titulares no Brasileirão. Com reservas, perdeu neste domingo para o Botafogo por 1 a 0 no Engenhão, gol de Leandrinho. E desperdiçou a chance de reduzir a diferença de oito pontos ao líder Corinthians, que folgou nesta rodada.

Privilegiando o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil na quarta-feira com o Cruzeiro, Renato optou por não escalar seus titulares contra o Botafogo. Nem mesmo Léo Moura, que até viajou ao Rio. O lateral acusou dores musculares e foi vetado pelos médicos.

Enquanto que o Grêmio preservou toda sua equipe, o Botafogo de Jair Ventura entrou com time misto. Com cinco titulares, iniciou o jogo em alta velocidade e, logo aos seis minutos, chegou ao gol. Em passe errado de Kaio, os cariocas armaram contra-ataque com Brenner, que viu Bruno Rodrigo adiantado e lançou Leandrinho, que surgiu às costas do zagueiro e tocou na saída de Paulo Victor.

O Botafogo quase ampliou aos nove. Foi quando Gilson, lateral-esquerdo que atuou no Grêmio de Renato em 2010, cruzou e a bola desviou em Bressan. Se Paulo Victor não estivesse atento para espalmar, a bola teria morrido no fundo do gol.

Depois de assistir o Botafogo jogar por 20 minutos, o Grêmio resolveu tomar a posse de bola. Aos 21, criou boa chance: em escanteio cobrado por Lincoln, Marcelo Oliveira escorou e Batista, a novidade no ataque, concluiu de primeira em cima de Emerson Silva.

O Botafogo respondeu aos 23 com o Guilherme, atacante emprestado pelo Grêmio, que driblou Bressan e concluiu para defesa de Paulo Victor. Aos 26, foi a vez de Matheus Fernandes testar o goleiro, que encaixou a finalização.

O Grêmio dominou os minutos finais. Aos 28, Everton fez bela jogada, tocando entre as pernas do lateral Arnaldo e arrancando até a área, onde concluiu em cima da zaga. Aos 43, Lincoln cavou falta na frente da área com belo drible em Emerson Silva. No arremate de Fernandinho, o árbitro viu toque do volante Matheus Fernandes e marcou pênalti. Aos 46, Marcelo Oliveira cobrou no canto esquerdo, mas Gatito voou na bola para espalmar.

— Bati eu como sempre treino. Mérito do goleiro que esperou a batida, ele foi muito rápido — justificou Oliveira no intervalo.

O Grêmio voltou do vestiário e criou, a um minuto, a primeira chance do segundo tempo: Lincoln cobrou escanteio e Marcelo Oliveira cabeceou por cima. Outra chance perigosa saiu dos pés de Lincoln: aos oito, o meia cobrou falta na frente da área próxima ao travessão.

O Botafogo criou ótima chance aos 13, em que Léo Valencia tabelou com Bruno Silva e arriscou para ótima defesa de Paulo Victor. Aos 18, Batista criou boa chance, mas errou na hora da conclusão.

No minuto seguinte, Arnaldo fez uma jogada de cinema. Driblou Kaio e Bressan na sequência, mas Paulo Victor saiu nos pés do atacante e evitou o segundo gol.

O técnico Renato decidiu apostar na garotada. Mandou Dionathã, Patrick e Jean Pyerre a campo no Engenhão, mas a produção ofensiva seguiu baixa. Aos 22, Dionathã arriscou para defesa de Gatito. Aos 42, outra chance com Fernandinho, que tabelou com Kaio.

Ainda assim, o gol não veio. No primeiro dos três duelos com o Botafogo, o time carioca saiu vencedor. Caberá ao time de Renato escrever uma história diferente nas quartas de final da Libertadores.

