Com sucesso na Europa, candidaturas avulsas está ausente no projeto de reforma política 

Com mais de 145 milhões de eleitores e apenas 10% filiados em partidos políticos, o Brasil está diante de uma encruzilhada nestes tempos de grave crise política, de desmoralização dos partidos, fragilidade crescente do Congresso. Ou há efetiva renovação ou tudo fica como está com esta proposta de reforma política aprovada pela Comissão Especial.

Uma das aspirações que hoje fazem sucesso político na Europa está ausente no projeto da reforma: as candidaturas avulsas. O novo presidente da França, Emmanuel Macron, renovação e liderança moderna, elegeu-se sem ser filiado a partido.

Uma pesquisa sobre legislação eleitoral revela que 43% dos países permitem candidatura avulsas para eleições presidenciais e legislativas (a maioria), outros 32% só permitem para disputas de cadeiras nos parlamentos, 11% só para eleições presidenciais e apenas 9% vetam os independentes.

No Brasil, outro argumento poderoso: cerca 70% dos leitores não têm vinculação partidária. Este é o rico espaço para os avulsos.

E o que prevê a reforma? Distritão para viabilizar a reeleição dos atuais deputados e um indecente Fundo Eleitoral de quase R$ 4 bilhões, dinheiro do contribuinte que falta para a saúde, a educação e a segurança.

Quer dizer: eles não permitem renovação e ainda querem continuar. Gente boa para trabalhar. Mas gatunos. Vergonha!

