Com o apoio da torcida, Hercílio Luz conquista o turno da Série B do Catarinense

Vitória 06/08/2017 | 18h41 Atualizada em

O turno da Série B do Campeonato Catarinense é do Hercílio Luz. O time fez valer o fator campo e derrotou o Marcílio Dias por 1 a 0, gol do atacante Jefferson. O jogo foi disputado no Estádio Aníbal Costa neste domingo.

O título já garantiu a equipe, no mínimo, nas semifinais. Caso vença também o returno, o Hercílio Luz será automaticamente o campeão da Série B e estará na elite do Catarinense em 2018.

A rodada ainda teve outros quatro jogos. Guarani e Barra ficaram no empate sem gols. O Camboriú goleou o Jaraguá por 6 a 0. Já o Concórdia fez 3 a 0 no Juventus e o Operário passou pelo Fluminense por 1 a 0.

O turno terminou com o Hercílio Luz em primeiro lugar com 20 pontos, seguido pelo Camboriú (17, saldo oito), Guarani (também 17, mas saldo seis), Marcílio Dias (16), Operário (13, quatro vitórias), Concórdia (13, mas uma vitória a menos), Barra (11), Fluminense e Juventus (iguais com seis pontos) e Jaraguá na lanterna (quatro).



