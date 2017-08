Com investimentos de R$ 225 milhões, obras da SC-477 devem ser concluídas até 2018

Moacir Pereira 08/08/2017 | 09h19 Atualizada em

Obras da SC-477, entre Papanduva e Doutor Pedrinho, passando por Itaiópolis e Rio Negrinho, foram inspecionadas por Eduardo Moreira, Mauro Mariani e Luiz Fernando Vampiro.

Estão investidos ali R$ 225 milhões. Deve ser inaugurada no inicio de 2018. É fundamental para integração do Planalto Norte com o Vale do Itajaí.

A viagem

O governador Raimundo Colombo embarca nesta terça para Washington, onde terá audiência no Banco Mundial para tratar de financiamento de US$ 180 milhões para o SC Rural. Depois do encontro, seguirá para Naples, na Flórida, onde visitará o professor Ubiratan Rezende, consultor político e ex-secretário da Fazenda no primeiro mandato.

O processo

A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) vai decidir no dia 5 de novembro sobre o pedido de empréstimo de US$ 180 milhões do governo catarinense para o SC Rural. Desse total, 70% virão do Banco Mundial e 30% do governo catarinense. Depois da aprovação, o pedido vai à Assembleia Legislativa e na etapa seguinte será submetido ao Senado.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Para apurar denúncia contra desembargador, TJ-SC adotou as medidas que o caso requiria



TJ-SC quer provas de advogado e vai investigar denúncia contra magistrado



Raimundo Colombo vai aos EUA em busca de financiamento