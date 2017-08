Colombiana Ecopetrol aumenta lucros em 90,5% no primeiro semestre

Bogota 09/08/2017 | 20h05

A petroleira estatal colombiana Ecopetrol registrou 732,7 milhões de dólares em lucros no primeiro semestre do ano, alta de 90,5% em relação ao mesmo período de 2016, impulsionada pela recuperação do preço do petróleo e pela redução de custos.

O lucro líquido do primeiro semestre de 2017 é "superior ao registrado em 2016 inteiro", indicou a principal empresa colombiana num comunicado divulgado nesta semana.

A empresa tinha registrado 383 milhões no primeiro semestre de 2016.

A Ecopetrol atribuiu os resultados a melhores preços de venda do petróleo e a reduções de custos.

No primeiro semestre, as vendas atingiram 8,834 bilhões de dólares, ante os 7,4 bilhões dos primeiros seis meses de 2016.

A companhia aumentou pouco sua produção no segundo trimestre, com média de 715 mil barris por dia, ante os 712 mil registrados entre janeiro e março.

A Colômbia é o quarto maior produtor de petróleo da América Latina, depois de Venezuela, México e Brasil.

* AFP