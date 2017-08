Colômbia ataca narcotráfico antes de receber vice-presidente dos EUA

Buenaventura 10/08/2017 | 19h12

As autoridades da Colômbia apreenderam uma tonelada de cocaína destinada ao mercado europeu e um veículo submersível para o tráfico de drogas, em duas operações distintas na costa do Pacífico, segundo fontes oficiais.

As ações foram anunciadas nesta quinta, às vésperas da visita do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que chega a Bogotá no fim de semana em sua primeira viagem à América Latina, na qual vai analisar, entre outros temas, a luta contra o narcotráfico.

Na primeira operação, cães farejadores encontraram 1.054 quilos de cocaína escondidos num contêiner que ia para a Europa pela América Central, indicou a polícia num comunicado.

Segundo a instituição, o carregamento pertencia ao Clã do Golfo, um dos principais carteis de drogas da Colômbia, primeiro produtor mundial de cocaína, segundo a ONU.

Já a Marinha anunciou a apreensão de um "semissubmergível" com capacidade para transportar cinco toneladas de cocaína.

A operação aconteceu em Tumaco, um dos municípios com maior cultivo de coca, perto da fronteira com o Equador.

O veículo, de 17,6 metros de comprimento e 3,4 de largura, seria usado para traficar a droga para América Central e Estados Unidos, indicou a Marinha.

Os militares que realizavam a operação disseram ter sido atacados com disparos do lado equatoriano da fronteira, mas ninguém ficou ferido.

O incidente foi informado às "Forças Armadas equatorianas, que levaram suas tropas (...)" para tentar capturar os responsáveis, afirmou a instituição.

A Colômbia reconheceu um aumento de 52% no cultivo de coca em 2016 em relação a 2015. Até o ano passado, havia 146 mil hectares plantados, tema que gerou preocupação ao governo de Donald Trump.

O vice-presidente Pence vai se reunir com o presidente Juan Manuel Santos, e depois segue viagem para Argentina, Chile e Panamá, entre 13 e 18 de agosto.

* AFP