Colisão frontal envolvendo três veículos deixa um passageiro morto na BR-280, em Guaramirim

Insegurança no trânsito 12/08/2017 | 08h17 Atualizada em

Um acidente que acabou envolvendo dois veículos de passeio e um caminhão no km 45 da BR-280, em Guaramirim, resultou na morte de um passageiro de 43 anos. A batida foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 20h45min de sexta-feira. O condutor do mesmo carro da vítima fatal foi encaminhado ao hospital com lesões graves.

Segundo a PRF, a colisão frontal envolveu um caminhão Iveco/Stralis com placas de Blumenau, uma Saveiro com placas de Londrina e um Corsa com placas de Guaramirim. Somente nesse último é que os integrantes do veículo sofreram danos. Os demais envolvidos saíram ilesos.

Ainda na sexta-feira, a PRF atendeu outros três acidentes com vítimas fatais. O primeiro deles aconteceu às 6h15min em Pouso Redondo, onde outra colisão frontal acabou vitimando um homem de 48 anos no km 193 da BR-470. O segundo, por sua vez, teve um motorista morto às 12h20min no km 388,2 da BR-101 em Içara, após uma colisão traseira. Por fim, uma colisão transversal acabou com a vida de um motociclista de 48 anos às 18h20min no km 88 da BR-101, em Barra Velha.

Leia também:

Familiares e amigos se despedem de jovem que morreu atropelado no Norte da Ilha

Prejuízo com bar flutuante que se soltou em Porto Belo é de R$ 30 mil

Vereador propõe lei da Escola Sem Partido em Balneário Camboriú