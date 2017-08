Clientes do BB em Florianópolis são vítimas de ataques virtuais 

Moacir Pereira 12/08/2017 | 04h15 Atualizada em

Clientes do Banco do Brasil em Florianópolis estão sendo vítimas de "hackers" e bandidos do mundo digital.

O primeiro ato criminoso consiste em enviar mensagens de que a conta foi bloqueada. Querem obter dados dos clientes para movimentação de contas.

O segundo, mais recente, trata do cartão e lança site falso do Banco do Brasil, ameaçando cancelamento. O link fraudulento é www.bb-informa.net. Não abra!



