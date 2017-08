Clérigo xiita Moqtada al-Sadr visita Abu Dhabi

Abu Dhabi 14/08/2017 | 06h32

O influente líder xiita iraquiano Moqtada al-Sadr se reuniu com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohamed ben Zayed Al-Nahyan, duas semanas depois de uma visita incomum a Arábia Saudita, informou nesta segunda-feira a imprensa dos Emirados Árabes Unidos.

O xeque Mohamed, homem forte dos Emirados, destacou durante o encontro, que aconteceu no domingo à noite, que "a prosperidade do Iraque reforça a segurança dos árabes" e felicitou Bagdá por sua "vitória" contra o Daesh, acrônimo árabe do grupo extremista Estado Islâmico, indicou a agência oficial WAM.

Também afirmou que deseja ver o Iraque "recuperar o papel que lhe corresponde entre os países árabes".

"A experiência nos ensinou a apelar ao que nos une como árabes e muçulmanos e a excluir os partidários da discórdia e da divisão", declarou, segundo a mesma fonte.

A visita de Moqtada al-Sadr aos Emirados acontece duas semanas depois de seu encontro em Jidá com o príncipe herdeiro saudita, Mohamed ben Salman.

* AFP