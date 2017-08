China suspende importações de ferro e produtos do mar da Coreia do Norte

Pequim 14/08/2017 | 06h52

A China, principal apoio econômico de Pyongyang, anunciou nesta segunda-feira a suspensão das importações de ferro, chumbo, minérios dos dois metais e produtos do mar procedentes da Coreia do Norte, em aplicação às sanções decididas pelo Conselho de Segurança da ONU.

A partir de terça-feira "ficarão proibidas todas as importações de carvão, ferro, minério de ferro, minério de chumbo e de animais marinhos e produtos do mar", anunciou o ministério chinês do Comércio em um comunicado.

"Trata-se de uma aplicação da resolução da ONU 2371", completa o comunicado.

O Conselho de Segurança da ONU, incluindo Pequim, aprovou em 6 de agosto novas sanções contra Pyongyang, medidas que poderiam custar ao regime norte-coreano um bilhão de dólares por ano.

As sanções, propostas pelo governo dos Estados Unidos, foram uma resposta aos lançamentos de dois mísseis intercontinentais norte-coreanos no mês passado, que poderiam alcançar, de acordo com Pyongyang, o território americano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou, no entanto, que as novas medidas teriam um "efeito limitado" e criticou Pequim por não fazer pressão suficiente contra o regime norte-coreano.

Após a votação do Conselho de Segurança, o ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, afirmou que o país aplicaria a "nova resolução em 100%".

* AFP