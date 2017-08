Pequim 14/08/2017 | 06h08

A China, principal apoio econômico de Pyongyang, anunciou nesta segunda-feira a suspensão das importações de ferro, chumbo, minérios dos dois metais e produtos marítimos procedentes da Coreia do Norte, em aplicação às sanções decididas pelo Conselho de Segurança da ONU.

A partir de terça-feira "ficarão proibidas todas as importações de carvão, ferro, minério de ferro, minério de chumbo e de animais marinhos e produtos do mar", anunciou o ministério chinês do Comércio em um comunicado.

* AFP