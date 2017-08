Charlottesville: Ivanka Trump denuncia 'supremacia branca e neonazista'

Washington 13/08/2017 | 10h26

Filha e conselheira do presidente americano, Donald Trump, Ivanka denunciou neste domingo (13) "o racismo, a supremacia branca e os neonazistas", depois de seu pai ter sido criticado por sua reação sobre os confrontos durante uma manifestação da extrema direita, ontem, em Charlottesville.

"Não há lugar na sociedade para o racismo, a supremacia branca e os neonazistas. Todos temos de nos unir como americanos e ser um país unido", declarou ela, em uma série de tuítes.

Sua posição contrasta com a do pai, que, no sábado, condenou tanto os manifestantes de direita quanto os antirracistas pela violência gerada por "ambas as partes".

Trump foi muito criticado por seus comentários, inclusive por membros do Partido Republicano.

Uma mulher de 32 anos morreu no sábado, em Charlottesville, na Virgínia, quando um carro foi lançado contra os ativistas antirracismo.

Um jovem de 20 anos, de Ohio (norte dos EUA), foi detido pela ação.

* AFP