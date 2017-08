Chapecoense tentará acertar time durante viagem para Europa e Ásia

Série A 06/08/2017 | 18h41 Atualizada em

Derrota para o Coritiba deixa a Chapecoense próxima do Z4, com apenas 22 pontos em 19 jogos

Depois de conquistar apenas um ponto nas últimas três partidas a Chapecoense vai ficar duas semanas fora do Brasil e vai tentar aproveitar esse período para tentar acertar o time e assim retomar o bom desempenho no Campeonato Brasileiro da Série A. Pelo menos essa é a intenção da comissão técnica e direção do clube.

- Nesses 15 dias vamos tentar encorpar o grupo, levamos todos os jogadores e vamos aproveitar os jogos e treinamentos para na volta estarmos fortalecidos - disse o técnico Vinícius Eutrópio.

O diretor de futebol Rui Costa também destacou que a Chapecoense tem agora o amistoso contra o Barcelona, nesta segunda-feira, depois o Lyon, na terça-feira, e mais alguns treinamentos antes da Copa Suruga, no dia 15 de agosto, contra o Urawa Red Diamonds, para acertar o time. Nesse período o time tem um treinamento até em Dubai, nos Emirados Árabes.

- Fizemos um esforço para levar todo mundo nessa intertemporada e vamos aproveitar esse período, além de disputar uma competição oficial que pode nos dar um título - afirmou.

Após a derrota em Curitiba, tanto Eutrópio quanto Rui Costa consideraram que o jogo foi equilibrado, mas reconheceram o mau resultado.

Vinícius Eutrópio ainda tentou explicar a derrota alegando impedimento no primeiro gol adversário e lembrando das mudanças que o time tem sofrido por lesões, saídas e vindas, além de suspensões.

- A gente está num processo de reconstrução, mas vai dar certo - disse o comandante, tentando passar otimismo.

Mas reconheceu que o time não foi eficiente no ataque e também errou na marcação no segundo gol do Coritiba.





