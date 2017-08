Chapecoense perde para Lyon por 2 a 1 em amistoso na França

Décines-Charpieu 08/08/2017 | 17h57

A Chapecoense foi derrotada nesta terça-feira pelo Lyon por 2 a 1, em amistoso disputado no centro de treinamento do clube francês e que contou com a presença de 1.500 espectadores.

A equipe francesa construiu sua vitória com gols dos jovens Myziane Maolida (25 min) e Amine Gouiri (65), virando a partida após a Chape abrir o placar com Túlio de Melo (15).

A Chapecoense disputou na segunda-feira o Troféu Joan Gamper contra o Barcelona, sendo derrotado por 5 a 0 por Messi e companhia.

A Chape realiza uma pequena turnê pela Europa como convidada pelos clubes do continente como forma de homenagear as 71 pessoas que morreram no acidente aéreo que dizimou o elenco do time catarinense, em novembro do ano passado.

* AFP