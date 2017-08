Chapecoense perde de virada jogo-treino contra o Lyon

Turnê 08/08/2017 | 15h06 Atualizada em

Menos de 20 horas após o término do amistoso contra o Barcelona, em que perdeu por 5 a 0 na disputa do troféu Joan Gamper, na Espanha, a Chapecoense encarou o Lyon, na França, onde perdeu o jogo-treino por 2 a 1 de virada.

O time da Chape até começou melhor e saiu na frente, com gol de Túlio de Melo, aos 14 minutos. A equipe francesa empatou dez minutos depois, com Myziane. A virada saio em gol de Armine, que entrou durante a partida.

O técnico Vinícius Eutrópio aproveitou a atividade para testar quase todo o grupo. Foram dez substituições. Antes da disputa, aconteceu o encontro do ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Cris, com a delegação da Chapecoense. Ele conversou com o goleiro Jakson Follmann, que agora é embaixador do clube catarinense.

Foto: Chapecoense / Divulgação

Agora, o time volta a Barcelona, onde fará mais um treinamento nesta quarta-feira. Na quinta viaja para Dubai, onde vai treinar e pernoitar. Depois, segue para o Japão, onde decide a Copa Suruga, contra o Urawa Red Diamonds, no dia 15 de agosto.

FICHA TÉCNICA

LYON-2: Mattieu, Mapou, Mouctar, Clement, Gideon, Jordan, Myziane, Elisha, Kenny, Romain e Maswell. Técnico: Ferri Jordan. (OBS: Não temos as substituições do Lyon)

CHAPECOENSE-1: Artur Moraes (Jandrei), Zeballos (Apodi), Grolli (Luiz Otávio), Fabrício Bruno e Roberto (Diego Renan); Moisés Gaúcho (Lucas Mineiro), Lucas Marques (Moisés Ribeiro), Seijas (Guerrero) e Luiz Antônio (Nenén); Júlio César (Wellington Paulista) e Túlio de Melo (Alan Ruschel). Técnico: Vinícius Eutrópio.

Gols: Túlio de Melo (C), aos 14, Myziane (L), aos 24 do primeiro tempo. Armine, aos 19 do segundo tempo.

Arbitragem: Benelhads Harim, auxiliado por Faure Codvic e Allard Maxine.

Local: CT do Lyon, na França

Leia mais



Veja como a Chape viveu os momentos antes do amistoso contra o Barcelona

"Daqui a 200 anos vão falar que a Chapecoense esteve no Camp Nou", diz Neto

Leia outras notícias sobre a Chapecoense