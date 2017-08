Chapecoense decide título contra o Urawa Red Diamonds e representa SC no outro lado do planeta

Copa Suruga 14/08/2017 | 18h40 Atualizada em

Primeiro time catarinense a jogar na Ásia, a Chapecoense disputa nesta terça-feira a Copa Suruga, a partir das 7h, no Japão, contra o Urawa Red Diamonds. Nunca um time de Santa Catarina tinha ido tão longe. Nem disputado jogos tão importantes, como o amistoso contra um dos melhores times do mundo, o Barcelona, na semana passada. Agora, o desafio é encerrar a excursão internacional trazendo na bagagem um troféu de campeão.

O Metropol, de Criciúma, até já jogou na Europa, onde empatou por 2 a 2 contra o La Coruña, na Espanha, e venceu o Hertha Berlin, na Alemanha, por 2 a 1. Disputou amistosos também na Suíça, Dinamarca e Romênia. Foram 23 jogos, 13 vitórias, seis empates e quatro derrotas em 1962.

O Avaí fez uma excursão ao México em 1976. Jogou também em El Salvador, Costa Rica e Chile, retornando com três vitórias, quatro empates e uma derrota. Em 2010, foi até o Equador, enfrentar o Emelec, pela Sul-Americana. Conseguiu a classificação.

O Criciúma, a exemplo da Chapecoense, também disputou uma Libertadores. Atuou na Bolívia e no Peru. Figueirense e Joinville não fizeram jogos fora do país. Em 2007, o Metropolitano disputou o torneio de Lustenau, na Áustria, em que foi campeão.

Infelizmente, a oportunidade da Chapecoense foi impulsionada pelo acidente com a delegação do clube, em novembro do ano passado, na Colômbia. O time estava na sua segunda Copa Sul-Americana e tinha chegado na final. Após o acidente, o Atlético Medellín abriu mão da disputa, o que deu para a Chapecoense o título, vaga na Libertadores e também a vaga na Copa Suruga, contra o campeão da Copa do Japão. Os jornalistas japoneses questionaram o técnico Vinícius Eutrópio sobre essa situação.

— Isso aumenta a nossa responsabilidade de representar os que não puderam estar aqui – destacou o treinador.

Eutrópio frisou que a agenda da Chapecoense é cansativa, pois o time atuou em três partidas seguidas na semana passada, uma no Brasil, uma na Espanha e uma na França. No entanto, disse que confia na equipe para conquistar o título para o Brasil.

O Verdão é o terceiro time brasileiro em dez edições da competição. O Inter venceu em 2009 e o São Paulo perdeu em 2013. O vencedor ganha 200 mil dólares, enquanto o perdedor embolsa 60 mil dólares.

Um jogador do elenco da Chapecoense já conhece o futebol japonês e será uma das principais armas da equipe no Saitama Stadium. O lateral direito Apodi jogou no Tokio Verdy em 2011.

— É um prazer voltar ao Japão, onde tive oportunidade de conviver por um ano, em 2011. Sem dúvida, aprendi muito. É um privilégio voltar aqui e disputar um título. Estou muito feliz e confiante – disse Apodi.

FICHA TÉCNICA

URAWA RED DIAMONDS: Nishikawa, Moriwaki, Maurício e Makino; Komai, Kasiwagi, Abe e Ugajin; Muto, Zlatan e Rafael Silva. Técnico: Takafumi Hori.

CHAPECOENSE: Jandrei, Apodi, Grolli, Fabrício Bruno e Reinaldo; Moisés Ribeiro, Lucas Mineiro e Luiz Adriano; Arthur Caíke, Túlio de Melo e Penilla. Técnico: Vinícius Eutrópio.

Horário: 7h desta terça-feira

Arbitragem: Jong Hyeok Kim, auxiliado por Kwang Yeol Yoon e Young Há Kim (Trio da Coreia do Sul)

Local: Saitama Stadium, em Saitama-JPN

