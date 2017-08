Chapecoense confirma saída de Girotto e já busca substituto

Outro destino 09/08/2017 | 16h47 Atualizada em

Girotto (centro) vai para o clube francês Nantes com contrato de quatro anos

Girotto (centro) vai para o clube francês Nantes com contrato de quatro anos Foto: JUAN MABROMATA / AFP

A saída do volante Andrei Girotto da Chapecoense, que já vinha sendo cogitada pela imprensa francesa, foi confirmada nesta quarta-feira pelo diretor-executivo Rui Costa.

— O Girotto tinha contrato conosco até o final do ano, mas recebeu uma proposta de um clube francês, por quatro anos, que segundo ele eram valores irrecusáveis e que não teríamos como cobrir, nem chegar perto. Nós falamos que ele era um jogador importante para o clube, mas, diante do fato que ele não queria mais vestir a camisa da Chapecoense, nós buscamos um ressarcimento financeiro — afirmou Rui Costa.

O valor estimado para a Chapecoense é de R$ 1,5 milhão. O jogador pertencia ao Tombense e vai para o Nantes, da França. De acordo com o jornal Ouest-France, da região noroeste do país, o atleta está desde a noite desta terça na cidade francesa para realizar exames médicos e assinar com o clube.

Rui Costa disse que a Chapecoense optou por não atrapalhar a independência financeira do jogador e também não queria manter no grupo alguém que não estava mais a fim de ficar. Afirmou que a Chape já está em busca de uma reposição.

— Ele sai por opção dele e o dinheiro será reinvestido no futebol — declarou.

Rui Costa não anunciou nenhum atleta, mas nos bastidores circula o nome de Elicarlos, que está no Santa Cruz, onde jogou com o técnico Vinícius Eutrópio. Ambos também estiveram na Chapecoense em 2015.

Outro que pode estar de saída é zagueiro Grolli. O site globoesporte.com também publicou a informação de que ele teve um almoço com empresários italianos, na Espanha. O jogador pertence ao Cruzeiro, mas a direção da Chapecoense quer mantê-lo.

— A princípio o Grolli não sai — disse Rui Costa.

Nesta quarta-feira, o Verdão treinou em Barcelona. Depois de perder por 5 a 0 para o Barcelona no Camp Nou, pelo troféu Joan Gamper, na última segunda, a Chapecoense fez jogo-treino com o Lyon, da França, nesta terça, e foi derrotada por 2 a 1.

Nesta quinta, a delegação verde viaja para Dubai, onde pernoita e, na sexta, viaja ao Japão para enfrentar o Urawa Red Diamonds na decisão da Copa Suruga, no dia 15.

