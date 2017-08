Chapecoense chega a Dubai, onde pernoita e treina antes de ir para o Japão

Em viagem 10/08/2017 | 18h41 Atualizada em

A Chapecoense chegou no final da tarde desta quinta-feira em Dubai, quase uma hora da manhã nos Emirados Árabes Unidos, onde vai pernoitar e fazer um treinamento nesta sexta-feira, no Koora Dome, que é um campo com ambiente climatizado. No fim da noite de Dubai, já madrugada de sábado no Brasil, em virtude de sete horas de diferença no fuso horário, o time embarca para o Japão, onde disputa a Copa Suruga, na manhã de terça-feira, contra o Urawa Red Diamonds.

Na chegada ao país árabe, o lateral-direito Reinaldo, um dos 20 jogadores relacionados, falou sobre a importância da Copa Surugua.

— A gente já vem de vários desafios na temporada, Libertadores, Primeira Liga, Catarinense, Copa do Brasil, esse é mais um e tenho certeza que nosso time está bem focado e com muita disposição e experiência em decisões. Tenho certeza de que a gente vai fazer o nosso melhor para conquistar esse título — destacou.

Isso que ele esqueceu da Recopa. Mas é perdoável diante da correria entre o jogo em Curitiba, no domingo, Troféu Joan Gamper, na Espanha, na segunda-feira, e jogo-treino contra o Lyon, na França, na terça. Mesmo assim, a Chapecoense terá três treinamentos antes da decisão da Copa Suruga: um foi em Barcelona, um em Dubai e outro na cidade japonesa de Saitama.

Além de preparar o time para buscar o título, a Chapecoense também quer acertar a equipe para o returno do Campeonato Brasileiro da Série A.

— Muito foco não só na viagem, mas também pensando que o mais importante é o Campeonato Brasileiro, temos que voltar mais forte no segundo turno, pois no primeiro turno ficamos devendo um pouco. Tenho certeza que nesse segundo turno vamos conquistar nossos objetivos e deixar a Chapecoense no lugar que ela merece — finalizou Reinaldo.

A Chapecoense fez 22 pontos no turno e, para o returno, precisaria de mais 23, segundo os cálculos de especialistas.

Os 20 jogadores relacionados para a Copa Suruga

Goleiros: Jandrei, Artur, Elias.

Laterais: Apodi, Reinaldo, Diego Renan

Zagueiros: Grolli, Luiz Otávio e Fabrício Bruno

Meias: Moisés Ribeiro, Lucas Mineiro, Lucas Marques, Guerrero,Seijas, Nenén e Luiz Antônio

Atacantes: Artur Caíke, Wellington Paulista, Túlio de Melo,Penilla

Outros 12 atletas, que foram até a Espanha, entre eles Andrei Girotto, negociado com o Nantes, voltaram ao Brasil.

