Chapecoense acerta com Canteros e tenta Elicarlos e Bruno Aguiar

Reforçando 11/08/2017 | 14h52 Atualizada em

A Chapecoense ainda está em Dubai, nos Emirados Árabes, onde embarca ainda nesta tarde para o Japão, mas enquanto time treina para a Copa Suruga, a direção busca reforços para a continuidade do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

A vinda do meia Canteros, 28 anos, que estava emprestado pelo Flamengo ao Vélez Sarsfield, está praticamente acertada, restando a realização dos exames médicos para assinar o contrato. Ele deve chegar em Chapecó no final de semana.

Um integrante da direção confirmou também que há negociação com o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Joinville, que está no Goiás. O jogador chegou a trabalhar com o diretor de futebol João Carlos Maringá, no JEC.

O volante Elicarlos, do Santa Cruz, que já jogou na Chapecoense com o técnico Vinícius Eutrópio, em 2015, tabmém integra a lista.

A direção também admite sondagem ao meia Ricardo, do Luverdense, mas este nome estaria mais distante.

As contratações tem como objetivo suprir a saída do volante Andrei Girotto, que foi para o Nantes, da França, além de suprir algumas carências do grupo.

A delegação da Chapecoense viaja na tarde desta sexta-feira para o Japão, onde deve chegar na manhã de sábado.

Na terça-feira pela manhã disputa o troféu da Copa Suruga, contra o Urawa Red Diamonds, campeão da Liga Japonesa.

Os 20 jogadores relacionados para a Copa Suruga



Goleiros: Jandrei, Artur, Elias.

Laterais: Apodi, Reinaldo, Diego Renan

Zagueiros: Grolli, Luiz Otávio e Fabrício Bruno

Meias: Moisés Ribeiro, Lucas Mineiro, Lucas Marques, Guerrero,Seijas, Nenén e Luiz Antônio

Atacantes: Artur Caíke, Wellington Paulista, Túlio de Melo,Penilla

Leia mais notícias da Chapecoense