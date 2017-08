Chape joga por taça no Japão e confiança na volta ao Brasileirão

Internacional 14/08/2017 | 07h01 Atualizada em

A Chapecoense será o terceiro time brasileiro a disputar a Copa Suruga, nesta terça-feira, a partir das 7h, no Saitama Stadium, no Japão. O adversário será o Urawa Red Diamonds, campeão da Liga Japonesa. O time catarinense conquistou a vaga por ter sido campeão da Copa Sul-Americana, após o Atlético Nacional ter abdicado da disputa da decisão, em virtude do acidente aéreo antes do primeiro confronto. A conquista em solo nipônico também ajudaria a melhorar a confiança do grupo, já que o time fez apenas um ponto nos últimos três jogos no Campeonato Brasileiro.

Esta será a décima edição da competição criada para opor o vencedor da Liga Japonesa de Futebol e da Copa Sul-Americana. Dois times brasileiros já participaram da competição: o Internacional (2009) e o São Paulo (2013). A Chape pode se juntar ao Inter e também levantar o caneco da competição e levar ao Oeste de Santa Catarina o segundo troféu internacional.

O Verdão entra convicto de estar preparado. Além do duelo com o Barcelona, pelo Joan Gamper, e o jogo-treino com o Lyon, o elenco trabalhou em Dubai e ontem fez atividades em dois períodos em Saitama, físico e tático.

— O time utilizou os amistosos, de um nível bastante alto, pensando nesse jogo contra o campeão do Japão, porque é um jogo que vale um título, que fica no clube, que fica para a nossa carreira. Pessoalmente, acho que essa Suruga é muito importante – disse o meia Seijas.

O volante Lucas Marques, aproveita as chances da excursão que passou pela Europa e está no Japão para crescer como atleta profissional.

— Para mim, com pouca idade (22), tem sido muito bom jogar contra times de fora.

O Urawa Red Diamonds, adversário da Chapecoense, conta com dois brasileiros. Um deles é o zagueiro Maurício Antônio, que começou na base do São Paulo e jogou também em times do interior paulista, Porto e Marítimo de Portugal, até ir para o Japão. O outro é o atacante Rafael Silva, que jogou na base do Corinthians e profissionalmente no Coritiba. Um dos destaques do time anfitrião é o atacante Zlatan Ljubijankic, de 33 anos, que jogou a Copa do Mundo de 2010 pela Eslovênia.

